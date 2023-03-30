«Верх лицемерия»: как Вашингтон проводит «саммит за демократию»

В Кремле заявили, что «саммит за демократию», который организуют США, вряд ли можно отнести к категории серьёзных мероприятий. Такие попытки делить мир на страны первого сорта и второго сейчас уже многими воспринимаются с улыбкой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что за счёт таких форумов Вашингтон стремится узаконить инструменты вмешательства во внутренние дела суверенных государств. По мнению экспертов, Соединённые Штаты пытаются использовать «саммит за демократию» прежде всего как площадку для консолидации своих сторонников против России. Аналитики прогнозируют, что в итоговых документах мероприятия будут фигурировать антироссийские формулировки.

Стартовавший «саммит за демократию», который организуют США, вряд ли можно отнести к категории серьёзных мероприятий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Америка, которая, несмотря ни на что, по-прежнему претендует на роль всемирного учителя по вопросам так называемой демократии, (предпринимает. — RT) уже вторую попытку собрать вместе под видом учеников целый ряд стран, чтобы заниматься там нравоучениями, — заявил Песков. — Те, кто захотел принять участие в этом уроке, — это их суверенное дело, но здесь на самом деле очень многие видят, что такие попытки делить мир на страны первого сорта и второго сорта сейчас уже многими воспринимаются с улыбками».

Второй «саммит за демократию» продлится до 30 марта в режиме видеоконференции под сопредседательством США, Нидерландов, Республики Корея, Коста-Рики и Замбии.

Как заявили в Госдепе, Соединённые Штаты направили приглашения 120 иностранным правительствам и другим партнёрам для участия в мероприятии, включая представителей Тайваня и президента Украины Владимира Зеленского.

В рамках саммита Госдепартамент США под председательством американского госсекретаря Энтони Блинкена уже провёл заседание, посвящённое «необходимости установления на Украине справедливого и прочного мира». В виртуальной встрече прияли участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а также «главы дипломатических ведомств стран из разных регионов».

«Этот саммит позволит услышать различные точки зрения на те факторы, которые могут стать залогом прекращения развязанной Россией войны и установления на Украине прочного мира в соответствии с принципами, обозначенными в Уставе ООН», — говорится на сайте Госдепа в программном документе.

Как заявили в ведомстве, мероприятие в рамках саммита, которое будет организовано США 30 марта, посвящено «продвижению технологий, направленных на поддержку демократии».

«Эта тема станет одним из основных направлений заявлений США на полях саммита. 30 марта очные мероприятия наших зарубежных партнёров будут сосредоточены на других тематических вопросах, крайне важных для осуществления представительного и подотчётного управления», — заявил во время брифинга старший директор по вопросам демократии и прав человека Совета нацбезопасности США Роб Берщински.

AP

© Mandel Ngan, Pool

Он также рассказал, что со стороны США в саммите примут участие около 20 высокопоставленных чиновников американского правительства, десятки «зарубежных правительственных партнёров» и представители организаций гражданского общества и НПО «со всего мира».

«В рамках второго саммита в поддержку демократии соберутся лидеры со всего мира, чтобы вновь обратить внимание на необходимость укрепления демократической устойчивости и защиты прав человека как основного веления нашего времени. Внимание вновь будет приковано к тому, как демократическая форма правления позволяет обеспечить интересы граждан и обладает наиболее подходящим набором инструментов для решения самых насущных мировых проблем», — сообщил он.

В список приглашённых второй год подряд не были включены такие страны НАТО, как Турция и Венгрия, а также Россия, Китай, Иран и Египет.

Напомним, первый подобный форум был организован США в режиме видеоконференции в декабре 2021 года. Власти Соединённых Штатов пригласили на него около 110 государств и территорий. Глава МИД России Сергей Лавров тогда отмечал, что на мероприятии в первую очередь были представлены государства, следующие в фарватере политики Вашингтона, а также некоторые из тех, кто, имея собственное видение международного порядка, желает сохранить с США хорошие отношения.

«Антироссийские ловушки»

На детали проведения «саммита за демократию» обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как говорится в её комментарии на сайте ведомства, «для создания видимости универсального охвата своего псевдодемократического форума» США прибегли к таким ходам, как перенос тематических сессий на региональные площадки и назначение стран-сопредседателей. При этом «весь процесс полностью контролируют сами американцы» и созданные ими крупные неправительственные организации, подчеркнула она.

«В целом от американских организаторов «саммита за демократию», как и от близких им идейно партнёров сложно ожидать чего-то, кроме напыщенного лицемерия на почве демократического мессианства и почти наверняка антироссийских заявлений в контексте украинского кризиса. Тем более что тон собранию задаст никакой не демократ, а бывший комедиант, ныне глава преступного нацистского режима, который целенаправленно попирает у себя в стране все мыслимые демократические ценности», — заявила представитель МИД РФ.

Она также отметила, что у РФ вызывает глубокое сожаление решение Генсекретаря ООН Антониу Гутерреша принять участие «в этом недостойном спектакле».

Захарова назвала «верхом лицемерия» со стороны американских властей претендовать на лидерство в продвижении демократических ценностей в общемировом масштабе в условиях, когда их репутация в этой сфере «полностью разрушена».

По словам дипломата, за усилиями по организации «саммита за демократию» стоит стремление Вашингтона «обновить и узаконить американские инструменты внешнего контроля и вмешательства во внутренние дела суверенных государств».

«Заставить всех смотреть на мир через оптику «порядка, основанного на правилах», продвигаемого для обслуживания глобальных интересов Вашингтона. Одновременно речь идёт об оформлении идеологической платформы для борьбы с теми, на кого американская политэлита пытается навесить ярлык «автократий». Это в первую очередь Россия и Китай», — отметила Захарова, подчеркнув, что так Вашингтон пытается консолидировать западное сообщество «и подтянуть сторонников».

Глава Белого дома Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский

© Kent Nishimura / Los Angeles Times

Представитель МИД РФ указала, что Москва решительно выступает против того, чтобы демократия в американском прочтении навязывалась в качестве непререкаемой истины.

«На фоне хронических внутренних проблем США не имеют никакого морального права читать нотации другим», — подчеркнула Захарова.

Аналогичную мысль приводит в своей статье и посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, в Штатах немало проблем, которые решаются отнюдь не демократическими мерами, но при этом Вашингтон позиционирует себя единственным в мире «законодателем мод» в общественно-политических ценностях.

«Разве в Америке нет проблем с расизмом, вооружённым насилием, коррупцией и социальным неравенством? Почему в самом богатом государстве мира около 40 млн человек проживают за чертой бедности? Явно не всё в порядке и со свободой слова, о чём красноречиво свидетельствует культура отмены, когда людей просто выбрасывают из публичного пространства за инакомыслие», — подчеркнул Антонов.

Как он отметил, мир видел, к каким плачевным последствиям привели «попытки насильственного экспорта» американской демократии в Ираке, Ливии и Афганистане.

В то же время дипломат заявил, что в этом году в Вашингтоне поставили задачу «сформировать коалицию в области прав человека, направленную конкретно против России».

«Использовать в целом благородную идею о развитии демократии для затаскивания партнёров в антироссийские ловушки. Очевидно, что впоследствии всем будут демонстрировать разрабатываемое заявление как общую международную позицию с осуждением моей страны (РФ. — RT) за отстаивание национального суверенитета и защиту демократических свобод русского народа на Востоке Европы», — подчеркнул Антонов.

Вдалеке от демократии

Как отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с RT, Соединённые Штаты пытаются использовать «саммит за демократию» прежде всего как площадку для формирования консолидации своих сторонников против РФ и КНР.

«Основная цель, которую ставят американцы в рамках саммита, — это в максимальной степени объединить вокруг себя страны, которые готовы на тех или иных условиях подчиняться американскому диктату, американской идеологической машине, и противопоставить их тем государствам, которые проводят действительно независимую политику, — таким как Россия и Китай», — сказал эксперт.

По словам Шаповалова, это свидетельствует о значительном ослаблении позиций США на мировой арене. Он полагает, что сейчас эта «ранее претендовавшая на международное господство страна» стала лишь одной из сторон многополярного мира.

«Однополярный мир кончился. Штаты уже не могут диктовать свои условия всему остальному миру. Именно этим США и занимались весь период своего существования, считая себя эталоном демократии и подстраивая под этот свой собственный несуществующий эталон все остальные страны», — заявил он.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в разговоре с RT добавил, что Соединённые Штаты не пригласили многие страны на форум, а некоторые, например Пакистан, отказались от участия.

«Саммит позволяет Вашингтону проводить свою линию, проталкивать свои идеи, продолжать пропагандировать американскую позицию среди своих. Ведь неслучайно на это мероприятие не пригласили Турцию и Венгрию, по сути, союзников США по НАТО, которые имеют значимый вес в регионе, но стали проявлять независимость в своей политике, поэтому Штаты и решили отозвать у них «звание демократий». В этом усматривается шизофреническое раздвоение той политики, которую ведёт руководство США», — сказал эксперт.

В то же время Рогулёв отметил, что Соединённые Штаты, «так ревностно обучающие других демократии», имеют внутри страны много нерешённых проблем, которые никак не ассоциируются с демократическими ценностями.

«В Соединённых Штатах остаются серьёзные расовые противоречия, социальное неравенство, проблемы с мигрантами, насилием, применением огнестрельного оружия. Так что вопросы, так или иначе связанные с демократическими ценностями, американцам самим придётся решать ещё не одно десятилетие», — заметил Рогулёв.

Схожей позиции придерживается и Шаповалов. По его словам, не только во внутренней, но и во внешней политике есть множество признаков того, что США — это «недемократическое государство».

«Штаты навязывают свою волю другим странам, абсолютно не церемонясь, военным путём и политическим осуществляя акты агрессии против независимых государств и совершая госперевороты под видом «цветных революций», а также экономическим путём — за счёт закабаления тех или иных стран. Все эти методы далеки от демократии», — подчеркнул Шаповалов.

Он также отметил, что явным свидетельством навязывания Вашингтоном своей воли другим странам является то, что в нынешнем «саммите за демократию» принимает участие Тайвань.

«Это грубое нарушение международного права, поскольку Тайвань не является признанным и суверенным государством, в том числе и США его таковым не признают. Фактически это пренебрежение принципом территориальной целостности и суверенитета Китая. Это очередная провокация со стороны США в отношении КНР», — заявил Шаповалов.

Джо Байден на «саммите за демократию»

AP

© Susan Walsh

Оценивая сообщения медиа о намерении США выделить по итогам саммита $690 млн на поддержку независимых СМИ в других странах и проведение честных выборов, аналитик указал, что за этими громкими словами «кроется совсем другой смысл».

«Это программы, которые направлены на продвижение американских ценностей и формирование агентов влияния в других государствах из числа журналистов и экспертов, чтобы они, находясь на денежном содержании США, проводили проамериканскую политику в своих странах», — сказал Шаповалов.

В то же время он выразил уверенность, что в итоговых документах «саммита» будут фигурировать антироссийские формулировки.

«Это одна из причин, ради которой «саммит» собирается. Такая риторика разработана и утверждена с учётом того, что на форум приглашены те страны, которые, по замыслу США, должны безропотно подчиняться их воле, поэтому антироссийские резолюции будут приняты, вероятно, единогласно», — заключил политолог.