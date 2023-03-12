«По украинскому образцу»: как США пытаются оказывать влияние на ситуацию в Грузии

Вашингтон предостерегает Тбилиси от помощи России в обходе западных санкций. Такое заявление сделал советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан на встрече с грузинским президентом Саломе Зурабишвили. Переговоры состоялись на фоне массовых беспорядков в Грузии, поводом для которых послужил закон об иноагентах. Как полагают эксперты, с помощью масштабных протестов США пытаются заставить Тбилиси ввести санкции против Москвы, а в перспективе — превратить Грузию в новое антироссийское государство.

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан предостерёг Тбилиси от помощи России в обходе западных санкций. Об этом он заявил на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

«Господин Салливан подчеркнул необходимость для Грузии не превращаться в страну, с помощью которой (России. — RT) можно обходить (санкции. — RT)», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Кроме того, по информации администрации президента США, собеседники обсудили «необходимость сделать так, чтобы Россия продолжала в полной мере ощущать экономические издержки санкций, мер экспортного контроля и других экономических ограничений», которые были введены из-за спецоперации на Украине.

В комментарии RT специалист по Южному Кавказу, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев заявил, что считает, что слова Салливана лишний раз подтверждают факт грубого вмешательства Вашингтона во внутренние дела Грузии.

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«По сути, даже не скрывают этого. Американские власти стремятся сподвигнуть грузинское правительство на более антироссийский курс. И с этой целью используются все рычаги давления, которые имеются в этой стране, в том числе неправительственные организации», — сказал Арешев.

Как отметил эксперт, Салливан считается в администрации Байдена одним из проводников курса на тотальную международную изоляцию и максимальное санкционное давление на Москву. В связи с этим одной из его задач является прекращение торгово-экономических контактов Грузии с Россией.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT отметил, что слова Салливана можно воспринимать как демонстрацию готовности Вашингтона наращивать давление на грузинское руководство.

«Салливан даёт понять, что США очень не нравятся попытки Грузии сохранить автономию во внутренних делах. Скорее всего, Вашингтон будет и дальше продолжать пресекать их», — считает Оленченко.

«Революционный процесс»

Отметим, что переговоры Салливана и Зурабишвили состоялись на фоне массовых протестов и беспорядков, которые охватили центр Тбилиси после того, как 7 марта парламент страны проголосовал в первом чтении за принятие законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». «За» проголосовали 76 депутатов, «против» — 13.

Напомним, в конце февраля в парламент Грузии поступило на рассмотрение два законопроекта: так называемый грузинский вариант — «О прозрачности иностранного влияния» и американский — «О регистрации иностранных агентов». Инициаторами первого документа стали правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и депутаты общественного движения «Сила народа», которые составляют парламентское большинство. Авторы законопроекта предлагали создать в Минюсте Грузии реестр, в который должны быть включены юридические лица или СМИ, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. Согласно законопроекту, они обязаны были зарегистрироваться в Минюсте как агенты иностранного влияния и ежегодно предоставлять финансовую декларацию.

Этот вариант вызвал критику среди представителей оппозиционных сил, и депутаты от «Силы народа» зарегистрировали вторую, так называемую американскую версию законопроекта об иноагентах. Авторы второго варианта утверждали, что он полностью скопирован с американского Закона о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA), который был принят в США ещё в 1938 году и действует до сих пор. Этот закон требует от иноагентов раскрытия своих связей с иностранным государствами, предоставления информации о соответствующей деятельности и о своём финансировании.

Однако Вашингтон не устроили оба варианта законопроекта. Как заявила 2 марта посол Соединённых Штатов Америки в Грузии Келли Дегнан, «США против закона об иноагентах в Грузии, даже если он переведён слово в слово с американского закона».

Что касается первого варианта, ряд оппозиционных организаций назвали законопроект «пророссийским» и выступили против его принятия. Среди недовольных оказалась и глава республики Саломе Зурабишвили.

Тем не менее 7 марта большинством голосов «грузинский» вариант был утверждён в первом чтении, после чего на улицах Тбилиси стали собираться несогласные. Акции протеста переросли в столкновения с правоохранителями. Часть вышедшей на улицы Тбилиси толпы попыталась захватить здание парламента, но не смогла прорваться через кордоны стражей порядка.

В тот же день президент Грузии обратилась по видеосвязи из Нью-Йорка к протестующим и пообещала воспользоваться правом вето, если парламент утвердит нововведения.

10 марта во втором чтении «грузинский» вариант законопроекта поддержал всего один депутат, против высказались 35 членов парламента, воздержались — 58. В итоге парламентское большинство приняло решение отозвать законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

Кроме того, незадолго до начала второго чтения «грузинского» варианта законопроекта, во время заседания бюро законодательного органа, спикер парламента Шалва Папуашвили сообщил, что инициаторы «американской» версии законопроекта об иноагентах обратились в парламент Грузии с просьбой отозвать их инициативу, которая не дошла до пленарных слушаний. Их просьба была удовлетворена.

По словам представителей «Грузинской мечты», законопроект об иноагентах был ошибкой и «вызвал разногласия в обществе». После отказа от рассмотрения скандального документа в правящей партии рассчитывают, что отсутствие предмета спора лишит уличные протесты перспективы развития, хотя и не ожидают «прекращения радикализма оппозиции».

Как сообщил ранее журналистам вице-спикер парламента, один из лидеров «Грузинской мечты» Гия Вольский, в страну с Украины прибыли сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, воевавшие на стороне ВСУ. По словам политика, они постараются оказать влияние на молодёжь, чтобы «не снимать с повестки дня этот революционный процесс, чтобы всё переросло в гражданскую войну, давку, противостояние».

«Антироссийские элементы»

Другие инициаторы резонансного закона об иноагентах — депутаты из «Силы народа» — не стали делать заявлений о его ненужности. Более того, представитель этой политсилы Гурам Мачарашвили допустил, что нынешние беспорядки в Тбилиси финансируются из-за рубежа.

«Все увидели, что агент иностранного влияния в стране должен быть уличён только для того, чтобы народ увидел, кто финансирует те силы, которые участвуют сейчас в штурме парламента, и увидел настоящие лица тех, кто финансирует такие радикальные процессы», — цитирует Мачарашвили агентство Sputnik.

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В Москве также заявили о внешнем факторе влияния на ситуацию в Тбилиси. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале сравнил происходящее в столице Грузии с украинским «майданом».

«Очень похоже на киевский «майдан». Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом, для того чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти», — подчеркнул Лавров.

По словам министра иностранных дел РФ, события в Тбилиси «оркестрируются извне» и «имеют ту же природу — это то же желание создать раздражитель на границах России».

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В беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что в протесты стараются добавить «антироссийские элементы».

«Мы видим, что чья-то рука, опять же, нельзя сказать «невидимая рука» — она видимая. Мы видим, откуда президент Грузии обращается к своему народу, она же не из Грузии обращается к грузинам и грузинкам, она обращается из Америки. И чья-то видимая рука старательно пытается добавить сюда... антироссийские элементы», — сказал Песков.

Как считает Андрей Арешев, закон об иноагентах стал лишь поводом для массовых выступлений. По мнению эксперта, волнения в центре Тбилиси были инспирированы властями Соединённых Штатов, имеющими богатый опыт организации «цветных революций» на постсоветском пространстве, включая Грузию.

«США путём организации массовых уличных акций пытаются повлиять на руководство Грузии. В данном случае они зацепились за законопроект об иноагентах. Возможно, страсти по нему улягутся, но сами американцы на этом вряд ли остановятся. Новым поводом для протестов может стать, например, состояние здоровья Саакашвили. Американцы умеют использовать улицу в своих политических целях — вплоть до силового свержения власти», — констатировал эксперт.

Арешев напомнил, что Соединённые Штаты предупреждали грузинское руководство о последствиях принятия закона об иноагентах ещё до его рассмотрения в первом чтении. Так, 1 марта в ходе пресс-брифинга представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что документ якобы не соответствует устремлениям грузинского народа. При этом американский чиновник подчеркнул, что любой политик, который поддержит документ, может поставить под угрозу «евроатлантическое будущее Грузии».

Митингующие в центре Тбилиси

AP

© Shakh Aivazov

«Наша точка зрения остаётся простой, и мы озвучивали её публично, однако также сообщали о ней и по частным каналам. Любой, кто проголосует за этот законопроект, будет нести ответственность за потенциальную угрозу евроатлантическому будущему Грузии. Подобный закон не соответствует устремлениям, которые грузинский народ выражает на протяжении десятилетий, будущему, которое он себе наметил, и будущему, которое мы, США, оставаясь партнёрами, полны решимости помочь достичь», — заявил Прайс.

Позднее посол США в Грузии Келли Дегнан обратилась к депутатам грузинского парламента с призывом отозвать и пересмотреть закон об иноагентах. 6 марта в беседе с журналистами она заявила, что закон не отвечает интересам Грузии.

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Как полагает Арешев, реальная причина волнений заключается в попытке Соединённых Штатов повлиять на сдержанную политику Тбилиси в отношении РФ. Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине грузинские власти не стали вводить антироссийские санкции вслед за западными государствами и отказались от открытия так называемого второго фронта против Москвы.

«США рассчитывают сейчас сыграть на реваншистских настроениях, появившихся после августовского конфликта 2008 года. В ближайшей перспективе они хотят заставить Тбилиси ввести самоубийственные для экономики санкции против РФ, а в более отдалённой перспективе — создать на Кавказе, если не второй фронт, то во всяком случае очередной очаг потенциального вооружённого конфликта», — пояснил Арешев.

В свою очередь, Владимир Оленченко считает, что долгосрочная цель США заключается в превращении Грузии в агрессивное военизированное русофобское государство «по украинскому образцу».

«В интересах США создать ситуацию, при которой Грузия займёт враждебную позицию по отношению к России и солидаризируется с Украиной. Однако такой поворот событий совершенно не отвечает интересам грузинского народа. Я надеюсь, что у грузинского руководства хватит воли, чтобы не повторять ошибок Киева», — заключил Оленченко.