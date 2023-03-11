Помощник Байдена предостерёг президента Грузии от участия в обходе санкций против России
Об этом сообщили в Белом доме.
В пресс-релизе, текст которого передаёт РИА Новости, говорится о необходимости того, чтобы Россия ощущала полную экономическую цену санкций, мер экспортного контроля и других экономических ограничений.
«Господин Салливан подчеркнул, что Грузия не должна становиться коридором для обхода (санкций. — RT)», — сказано в заявлении.
В начале февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти Грузии в ответ на давление со стороны Запада с требованиями ввести антироссийские санкции руководствуются национальными интересами.
Он подчеркнул, что торговые отношения, развитие туризма и получение российских энергоносителей действительно отвечают национальным интересам Грузии.