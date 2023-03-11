Помощник Байдена предостерёг президента Грузии от участия в обходе санкций против России

Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил грузинскому президенту Саломе Зурабишвили, что Грузия не должна предоставлять России возможности для обхода санкций Запада.

Об этом сообщили в Белом доме.

В пресс-релизе, текст которого передаёт РИА Новости, говорится о необходимости того, чтобы Россия ощущала полную экономическую цену санкций, мер экспортного контроля и других экономических ограничений.

«Господин Салливан подчеркнул, что Грузия не должна становиться коридором для обхода (санкций. — RT)», — сказано в заявлении.

В начале февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти Грузии в ответ на давление со стороны Запада с требованиями ввести антироссийские санкции руководствуются национальными интересами.

Он подчеркнул, что торговые отношения, развитие туризма и получение российских энергоносителей действительно отвечают национальным интересам Грузии.