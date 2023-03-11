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Помощник Байдена предостерёг президента Грузии от участия в обходе санкций против России

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Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил грузинскому президенту Саломе Зурабишвили, что Грузия не должна предоставлять России возможности для обхода санкций Запада.

Об этом сообщили в Белом доме.

В пресс-релизе, текст которого передаёт РИА Новости, говорится о необходимости того, чтобы Россия ощущала полную экономическую цену санкций, мер экспортного контроля и других экономических ограничений.

«Господин Салливан подчеркнул, что Грузия не должна становиться коридором для обхода (санкций. — RT)», — сказано в заявлении.

В начале февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти Грузии в ответ на давление со стороны Запада с требованиями ввести антироссийские санкции руководствуются национальными интересами.

Он подчеркнул, что торговые отношения, развитие туризма и получение российских энергоносителей действительно отвечают национальным интересам Грузии.

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