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Песков: грузинский закон об иноагентах не имеет отношения к России ни по сути, ни по форме

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что грузинский закон об иноагентах не имеет отношения к России ни по сути, ни по форме, а инициировали его сами грузинские власти.
Песков: грузинский закон об иноагентах не имеет отношения к России ни по сути, ни по форме
  • РИА Новости

«Россия здесь вообще ни при чём — ни по сути, ни по форме. Мы не вмешиваемся во внутренние грузинские дела», — заявил Песков.

Он отметил, что кто-то старательно пытается добавить в происходящее «антироссийские элементы».

Ранее инициаторы законопроекта об иноагентах на манер американского документа обратились с просьбой отозвать инициативу. Просьбу удовлетворили.

Представители оппозиции заявили, что намерены продолжать митинги в Тбилиси, несмотря на заявление правящей партии об отзыве законопроекта.

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