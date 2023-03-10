Песков: грузинский закон об иноагентах не имеет отношения к России ни по сути, ни по форме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что грузинский закон об иноагентах не имеет отношения к России ни по сути, ни по форме, а инициировали его сами грузинские власти.

«Россия здесь вообще ни при чём — ни по сути, ни по форме. Мы не вмешиваемся во внутренние грузинские дела», — заявил Песков.

Он отметил, что кто-то старательно пытается добавить в происходящее «антироссийские элементы».

Ранее инициаторы законопроекта об иноагентах на манер американского документа обратились с просьбой отозвать инициативу. Просьбу удовлетворили.

Представители оппозиции заявили, что намерены продолжать митинги в Тбилиси, несмотря на заявление правящей партии об отзыве законопроекта.