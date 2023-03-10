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Песков: в Кремле с озабоченностью наблюдают за провокациями в Грузии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал протесты в Грузии.
Песков: в Кремле с озабоченностью наблюдают за провокациями в Грузии
  • AP
  • © Zurab Tsertsvadze

«Мы видим, что чья-то рука, опять же, нельзя сказать «невидимая рука» — она видимая. Мы видим, откуда президент Грузии обращается к народу, он же не из Грузии обращается к грузинам и грузинкам. А обращается из Америки. И чья-то видимая рука старательно пытается добавить сюда... антироссийские элементы», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, решение властей страны отозвать законопроект об иностранных агентах чревато провокациями.

В Москве с большой обеспокоенностью наблюдают за ситуацией.

Ранее инициаторы законопроекта об иноагентах обратились с просьбой отозвать инициативу. Просьбу удовлетворили.

Представители оппозиции заявили, что намерены продолжать митинги в Тбилиси, несмотря на заявление правящей партии об отзыве законопроекта.

Митинги начались в Тбилиси 7 марта на фоне принятия парламентом страны в первом чтении закона об иноагентах. Как сообщалось, за два дня протестов в Тбилиси были задержаны более 130 человек.

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