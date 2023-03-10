Вице-спикер парламента Грузии Вольский заявил о прибытии с Украины сторонников Саакашвили

Вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский сообщил, что, по его данным, группа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, воевавших на Украине на стороне ВСУ, прибыла в Грузию.

«Это бойцы, которые постараются, использовав эту молодёжную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс, чтобы всё переросло в гражданскую войну, давку, противостояние», — сказал представитель правящей «Грузинской мечты». Его слова приводит РИА Новости.

7 марта в Тбилиси начались протесты после принятия в первом чтении законопроекта об иностранных агентах.

10 марта парламент большинством голосов проголосовал против инициативы.