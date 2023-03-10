Узнать больше

Вице-спикер парламента Грузии Вольский заявил о прибытии с Украины сторонников Саакашвили

Короткая ссылка
Вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский сообщил, что, по его данным, группа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, воевавших на Украине на стороне ВСУ, прибыла в Грузию.
Вице-спикер парламента Грузии Вольский заявил о прибытии с Украины сторонников Саакашвили
  • AFP
  • © Zurab TSERTSVADZE

«Это бойцы, которые постараются, использовав эту молодёжную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс, чтобы всё переросло в гражданскую войну, давку, противостояние», — сказал представитель правящей «Грузинской мечты». Его слова приводит РИА Новости.

7 марта в Тбилиси начались протесты после принятия в первом чтении законопроекта об иностранных агентах.

10 марта парламент большинством голосов проголосовал против инициативы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить