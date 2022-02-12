«Втягивают в игру другие государства»: как США и их союзники планируют противостоять «давлению диктатур» на Австралию

Межгосударственное объединение QUAD, в которое входят Австралия, США, Япония и Индия, будет совместно противостоять принуждению и внешнему давлению, которое оказывается на Канберру. Такое заявление сделал глава правительства Австралии Скотт Моррисон на встрече с министрами иностранных дел государств-участниц четырёхстороннего партнёрства. В свою очередь, глава Госдепа Энтони Блинкен в преддверии саммита дал интервью изданию The Australian, в котором сообщил, что Вашингтон и Лондон намерены найти «эффективный и действенный путь» оснащения ВМС Австралии атомными подлодками. При этом госсекретарь подчеркнул, что «альянс демократий» сильнее «объединения диктатур», под которыми подразумевалось партнёрство России и Китая. Как полагают эксперты, Штаты не желают признавать факт утраты гегемонии в Азиатско-Тихоокеанском регионе и втягивают в противостояние с Китаем и РФ другие государства АТР.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что межгосударственное объединение QUAD (Quadrilateral Security Dialogue), в которое входят Австралия, США, Япония и Индия, будет противостоять принуждению и внешнему давлению, которое испытывает Канберра.

«Каждый из нас выступает за миропорядок, поддерживающий свободу, в частности, здесь, в свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе. Сегодня мы обсуждаем главным образом то, как будем всегда продолжать выступать за те наши ценности, которые нас сильнее всего объединяют. И действуя таким образом, мы противостоим тем, кто стремился бы нас принуждать», — цитирует телеканал SBC News слова Моррисона на встрече с главами МИД стран-участниц объединения.

Переговоры QUAD состоялись в эту пятницу в Мельбурне. От Австралии на них присутствовал Мариза Пейн, от США — Энтони Блинкен, от Японии — Ёсимаса Хаяси, от Индии — Субраманьям Джайшанкар.

Напомним, QUAD представляет собой так называемый четырёхсторонний диалог по безопасности. Сообщество было основано в 2007 году. Заявленные цели формата — стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), демократия, верховенство права, свободная экономика, борьба с изменением климата и др.

«Полны решимости»

В преддверии встречи глав МИД QUAD госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью изданию The Australian, что Соединённые Штаты и Австралия должны сообща противостоять глобальным амбициям КНР. По его словам, реализуя свои гегемонистские амбиции, Китай действует всё более агрессивно как внутри страны, так и на пространстве АТР.

«На мой взгляд, практически нет сомнений, что цель Китая состоит в том, чтобы со временем стать ведущей военной, экономической, дипломатической и политической державой не только в регионе, но и во всём мире», — отметил Блинкен.

При этом, как пояснил госсекретарь США, Вашингтон и Канберра не стремятся сдерживать развитие Пекина, их цель — защита либеральных ценностей и международного порядка, которому якобы бросает вызов КНР.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен

© Kevin Lamarque/Pool via AP

Кроме того, как подчеркнул Блинкен, Соединённые Штаты негативно относятся к сближению Пекина с Москвой. По его мнению, взаимодействие двух государств создаёт определённые проблемы. Однако, как полагает глава Госдепа, «альянс демократий всегда гораздо более силён, чем объединение диктатур, которыми являются и Россия, и Китай».

В сложившихся условиях Вашингтон с союзниками и партнёрами координирует усилия через НАТО, ЕС, ОБСЕ и развивает новые межгосударственные объединения, такие как QUAD и AUKUS (Australia, United Kingdom, United State), добавил Блинкен.

Напомним, новый альянс США, Австралии и Великобритании AUKUS, именуемый по первым буквам в названиях этих стран на английском языке, был учреждён в сентябре прошлого года. Партнёрство имеет военную направленность и предусматривает координацию усилий по отстаиванию «общих интересов в Индо-Тихоокеанском регионе».

При этом сразу после объявления о создании AUKUS премьер-министр Австралии заявил о том, что Канберра отказывается от реализации контракта, подписанного в 2016 году с французской стороной, на изготовление дюжины дизель-электрических субмарин класса Attack в пользу соглашения с США, которые пообещали Австралии передать технологии для производства собственных атомных подводных лодок.

Предположительно, у Австралии появится восемь АПЛ, и она станет седьмой по счёту обладательницей атомного подводного флота после РФ, США, КНР, Франции, Великобритании и Индии.

Как сообщил в конце сентября Скотт Моррисон, производство АПЛ будет развёрнуто на австралийской военно-морской верфи в Аделаиде. Первые подводные лодки могут войти в состав флота в 2036 году.

При этом в Канберре допустили, что до сдачи новых АПЛ в эксплуатацию Австралия сможет арендовать британские или американские атомоходы. В интервью The Australian Блинкен не исключил, что страна действительно может быть временно оснащена подержанными субмаринами с ядерными реакторами, хотя и счёл такую форму лизинга не самым подходящим вариантом.

При этом, по словам госсекретаря США, Вашингтон и Лондон «полны решимости найти возможности для скорейшего приобретения Австралией атомных подводных лодок».

«Мы предельно сосредоточены на том, чтобы (быстрее. — RT) пройти маршрут к приобретению (Австралией. — RT) подводных лодок, и рассматриваем все возможности, чтобы найти наиболее эффективный и действенный путь. Сейчас наши эксперты активно изучают этот вопрос», — сообщил Блинкен.

Идею оснастить Австралию атомным подводным флотом активно поддерживает Япония — участник QUAD. В интервью The Australian министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси назвал этот проект «важной инициативой для безопасности Индо-Тихоокеанского региона».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и глава правительства Австралии Скотт Моррисон во время виртуального саммита

AP

© Issei Kato

«Военные тенденции в Китае в сочетании с недостаточной прозрачностью его оборонной политики стали предметом серьёзной озабоченности региона, включая Японию и международное сообщество», — цитирует ТАСС главу МИД Японии.

Отметим, что в последнее время Токио начал сближаться с Канберрой по линии военного сотрудничества. Так, 6 января в ходе виртуального саммита Скотт Моррисон и премьер-министр Японии Фумио Кисида заключили соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Как говорились в совместном заявлении представителей двух государств, новый документ будет способствовать «повышению оперативной совместимости сил двух стран и укреплению их потенциала».

Кроме того, Кисида и Моррисон подчеркнули важность тесного военного партнёрства с Соединёнными Штатами, заявив, что США внесли значимый вклад «в стабильность и процветание Индо-Тихоокеанского региона».

«Двойное сдерживание»

Москва и Пекин негативно воспринимают активизацию военной деятельности США, их союзников и партнёров на пространстве АТР. 4 февраля по итогам переговоров Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина Москва и Пекин распространили совместное заявление, в котором была выражена серьёзная обеспокоенность появлением AUKUS и начавшимся сотрудничеством «в области атомных подводных лодок».

«Россия и Китай полагают, что такие действия противоречат задачам обеспечения безопасности и устойчивого развития АТР, усиливают опасность запуска в регионе гонки вооружений и создают серьёзные риски ядерного распространения. Стороны решительно осуждают подобные шаги и призывают участников AUKUS добросовестно выполнять свои обязательства по ядерному и ракетному нераспространению, вместе защищать мир, стабильность и развитие в регионе», — говорится в документе.

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С точки зрения Москвы, в отношении России и КНР Соединённые Штаты реализуют так называемую политику «двойного сдерживания». Как полагают в МИД РФ, такая дипломатия «абсолютно анахронична и не имеет хороших перспектив для США». Во внешнеполитическом ведомстве уверены, что «куда большую пользу» принесёт равноправный и открытый диалог с Россией, Китаем и другими государствами.

В разговоре с RT политические эксперты напомнили, что даже в годы холодной войны Соединённые Штаты воздерживались от передачи технологий военного атома иностранным государствам. Такой беспрецедентный шаг, с точки зрения аналитиков, серьёзно обострит военно-политическую обстановку в АТР и не останется без ответа Москвы и Пекина.

«То, что мы сейчас наблюдаем, это попытки Соединённых Штатов закрепиться в Индо-Тихоокеанском регионе. С этой целью они активно используют механизмы AUKUS и QUAD. На мой взгляд, Вашингтон стремится показать, что он по-прежнему остаётся единственным полюсом силы, на который должны ориентироваться все остальные страны», — заявил в комментарии RT профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.

По мнению эксперта, Соединённые Штаты категорически не устраивает геополитический расклад, который вынуждает их учитывать национальные интересы России и Китая. Как считает Винокуров, Вашингтон отказывается признавать отсутствие у США ресурсов для «сдерживания» РФ и КНР и необходимость запуска нормального диалога с ними.

Авианосная группа ВМС НОАК

© AP Photo/Vincent Yu

«У меня нет сомнений, что у Пекина сейчас достаточно сил, чтобы отстаивать свои интересы в регионе. Мощь НОАК (Народно-освободительной армии Китая. — RT), в том числе флота, заметно увеличилась и продолжает расти, в том числе благодаря военно-техническому сотрудничеству с Россией. Своими силами американцы уже не могут этому противостоять, поэтому втягивают в эту игру другие государства региона», — пояснил Винокуров.

Как считает эксперт, объединение союзников и партнёров происходит под «подтрепавшимися лозунгами» о демократии, свободе и лидерстве США на фронте борьбы с автократией и диктатурой.

«Заявление Блинкена о том, что «альянс демократий» сильнее «объединения диктатур», сложно воспринимать всерьёз, потому что такие высокопарные фразы позволяет себе представитель страны, которая массово нарушает права человека по всему миру, провоцирует военные конфликты и не считается с суверенитетом других государств», — подчеркнул Винокуров.

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Аналогичной точки зрения придерживается директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. В комментарии RT политолог отметил, что США пытаются создать идеологическую основу для деятельности AUKUS и QUAD, повторяя пропагандистскую риторику холодной войны о важности противостояния «свободного мира» «диктатуре».

«То же самое происходит с НАТО, которое приучают видеть в России исключительно врага с недемократическим режимом. В случае с AUKUS главным противником является Китай. Другое дело, что аргументация США, в данном случае Блинкена, выглядит неуклюжей и натянутой. Ведь сами американцы не стесняются нарушать любые декларируемые ими принципы, в том числе в отношениях с союзниками, что Вашингтон сам продемонстрировал, уведя контракт по подлодкам из-под носа у Франции», — сказал Егорченков.

По мнению эксперта, внешняя политика США вряд ли достигнет целей «сдерживания» и будет лишь способствовать дальнейшему сближению Москвы и Пекина.

«Чем больше американцы будут пытаться давить на наши страны, тем быстрее будут сближаться подходы России и Китая в сфере обороны и безопасности. Я не сомневаюсь, что Москва и Пекин смогут выработать меры для адекватного, а может, и ассиметричного ответа на провокационные действия США в АТР», — резюмировал Егорченков.