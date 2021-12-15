«Совместный подход к решению мировых проблем»: Путин назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества государств

Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина являются образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи Путин также отметил, что координация усилий России и Китая вносит весомый вклад в поддержание стабильности в международных отношениях. Российский лидер подчеркнул, что между Россией и КНР сформирована новая модель сотрудничества, которая базируется на невмешательстве во внутренние дела и уважении интересов друг друга. Аналитики отмечают высокий уровень сотрудничества двух держав, а также подчёркивают, что ни Россия, ни КНР не заинтересованы в дезинтеграции.

Президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что отношения Москвы и Пекина являются образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

В открытой части беседы Путин отметил, что переговоры позволяют основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

«Считаю эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке», — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что координация усилий России и Китая вносит весомый вклад в поддержание стабильности в международных отношениях.

«Тесная координация Россией и Китаем своих действий на мировой арене, ответственный совместный подход к решению актуальных мировых проблем стали весомым фактором стабильности в международных отношениях», — сообщил он.

Путин отметил, что Москва и Пекин поддерживают межправительственный диалог, а также контакты по линиям МИД и оборонных ведомств.

Владимир Путин подчеркнул, что между Россией и КНР сформирована новая модель сотрудничества, которая базируется на таких основах, как невмешательство во внутренние дела и уважение интересов друг друга.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что с нетерпением ждёт очной встречи с президентом России Владимиром Путиным на открытии Олимпиады в Пекине.

«Я ожидаю, что вы посетите Китай с визитом, а также примете участие в церемонии открытия Олимпиады в Пекине. С нетерпением жду нашей с вами олимпийской встречи», — сказал он в ходе переговоров с российским лидером в режиме видеоконференции.

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Путин подчеркнул, что признателен за приглашение посетить Олимпиаду.

Комментируя беседу двух лидеров, помощник президента России Юрий Ушаков назвал прошедшие переговоры Путина с Цзиньпином «разговором двух друзей».

По словам Ушакова, лидеры смогли обсудить все насущные проблемы как двусторонних отношений, так и международной повестки дня.

«Разговор был очень позитивный — это разговор двух коллег, двух друзей, руководителей двух великих дружественных государств», — цитирует помощника президента РИА Новости.

Ушаков также сообщил дополнительные подробности беседы двух лидеров. В частности, по словам помощника президента, в беседе упоминался блок AUKUS. Он отметил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин выразили точку зрения, что это объединение подрывает ядерное равновесие.

«И с нашей стороны, и с китайской была высказана негативная оценка по поводу создания новых альянсов типа индо-тихоокеанской четвёрки Quad и американо-англо-австралийского союза AUKUS», — цитирует его РИА Новости.

По словам помощника главы государства, лидеры подробно говорили о том, что AUKUS «подрывает устои режима ядерного нераспространения» и «взвинчивает уровень военной напряжённости в регионе».

Отметим, что предыдущий разговор Путина с главой КНР состоялся 25 августа. Лидеры тогда подчеркнули важность скорейшего установления мира в Афганистане и недопущения распространения нестабильности на сопредельные регионы.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT отметил, что Россия и Китай находятся в тесном взаимодействии в рамках углублённого стратегического партнёрства.

«Это взаимодействие происходит по широкому кругу вопросов: от дипломатических, военно-технических, политических до экономических, гуманитарных, культурных аспектов. Фактически сейчас сложно назвать ту сферу межгосударственных отношений, в которой бы не было очень тесной координации взаимодействия усилий двух стран», — сказал эксперт.

Он также обратил внимание на отсутствие между Москвой и Пекином формального военного союза по примеру объединения стран НАТО. Вместе с тем, по словам Шаповалова, отношения между Россией и Китаем более тёплые, чем у многих формальных союзников США.

«Хочу подчеркнуть, что сотрудничество между Россией и Китаем вышло на такой уровень, на такую высоту, который позволяет безболезненно воспринимать попытки США вбить клин, разрушить отношения. Ни Российская Федерация, ни КНР не заинтересованы в разрушении, в дезинтеграции. Сейчас нас объединяет значительно больше, чем полвека назад», — заключил Шаповалов.

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта также придерживается мнения, что текущие отношения России и Китая очень конструктивны, а лидеры хорошо знают и понимают друг друга.

«У них есть контакт. Обе стороны находятся в такой оппозиции к коллективному Западу», — сказал Почта в беседе с RT.

Эксперт также полагает, что оппонентам не удастся разрушить отношения между Россией и Китаем, поскольку обе стороны понимают ценность текущего уровня их диалога.

«Есть большое пространство для сотрудничества, для дальнейшего развития», — констатировал аналитик.