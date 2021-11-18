В США заинтересованы в противодействии «влиянию» России и Китая в ряде регионов мира

Американская компания Mission Support and Test Services, работающая по контракту с Национальным управлением по ядерной безопасности (входит в состав Минэнерго Соединённых Штатов), объявила о поиске специалистов, готовых оказать ей содействие в борьбе с «влиянием» России и Китая в ряде регионов мира. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.

«При поддержке отдела информационных систем Управления по реализации программ армии США (PEO-EIS), подрядчик (MSTS. — RT) намерен способствовать выполнению задач в рамках финансируемых конгрессом программ по противодействию российскому и/или китайскому влиянию в ряде географических областей, включая, помимо прочих, Центральную и Восточную Европу, Центральную Америку, Азию, в том числе Индию и Тихоокеанский регион, которые поддерживают цели правительства», — уточняется в уведомлении.



Цель инициативы, как уточняется в документе, заключается в укреплении информационных систем принимающей страны.

Этого намерены добиться в том числе через стратегическое планирование в сфере IT, разработку технологических улучшений, а также через обеспечение кибербезопасности информационных систем, связанных с такими элементами, как системы логистики, медицинские системы и электронные коммуникации.

Летом сообщалось, что бывший глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина выступил в комитете сената по разведке с докладом о «вызовах» со стороны Китая и России.

В частности, по его словам, Москва представляет для Штатов «повышенную угрозу» в сфере разведки и киберпространства. Со своей стороны, Китай оказывает «злонамеренное влияние», действуя в Америке на уровне штатов и на местном уровне.

Отметим, что российские официальные лица последовательно отвергают подобные заявления со стороны западных партнёров. Например, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что Россия не представляет угрозы ни для кого, страна развивается своим собственным путём.

С аналогичными заявлениями часто выступают и в Пекине. Так, в 2018 году председатель КНР Си Цзиньпин констатировал, что развитие Китая «не представляет никакой угрозы ни для одной из стран».

