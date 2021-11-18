В США заинтересованы в противодействии «влиянию» России и Китая в ряде регионов мира
- Pixabay
«При поддержке отдела информационных систем Управления по реализации программ армии США (PEO-EIS), подрядчик (MSTS. — RT) намерен способствовать выполнению задач в рамках финансируемых конгрессом программ по противодействию российскому и/или китайскому влиянию в ряде географических областей, включая, помимо прочих, Центральную и Восточную Европу, Центральную Америку, Азию, в том числе Индию и Тихоокеанский регион, которые поддерживают цели правительства», — уточняется в уведомлении.
Цель инициативы, как уточняется в документе, заключается в укреплении информационных систем принимающей страны.
Этого намерены добиться в том числе через стратегическое планирование в сфере IT, разработку технологических улучшений, а также через обеспечение кибербезопасности информационных систем, связанных с такими элементами, как системы логистики, медицинские системы и электронные коммуникации.
Летом сообщалось, что бывший глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина выступил в комитете сената по разведке с докладом о «вызовах» со стороны Китая и России.
В частности, по его словам, Москва представляет для Штатов «повышенную угрозу» в сфере разведки и киберпространства. Со своей стороны, Китай оказывает «злонамеренное влияние», действуя в Америке на уровне штатов и на местном уровне.
Отметим, что российские официальные лица последовательно отвергают подобные заявления со стороны западных партнёров. Например, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что Россия не представляет угрозы ни для кого, страна развивается своим собственным путём.
С аналогичными заявлениями часто выступают и в Пекине. Так, в 2018 году председатель КНР Си Цзиньпин констатировал, что развитие Китая «не представляет никакой угрозы ни для одной из стран».