В США заявили об «угрозах» со стороны России в сфере разведки

Бывший глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина выступил в комитете сената по разведке с докладом о «вызовах» со стороны Китая, а также России. По его словам, Москва представляет «повышенную угрозу» в сфере разведки и киберпространства. С заявлением ознакомился RT.

«Россия представляет для США повышенную, значительную угрозу в сфере разведки и киберпространства — как в государственном, так и в частном секторе. Владимир Путин вместе со своими агрессивными разведслужбами, а также наделёнными значительными ресурсами олигархами продолжают смещать границы дозволенного в ряде областей геополитической среды и киберпространства», — заявил Эванина.

Он убеждён, что цель российских властей — «дестабилизировать ситуацию в США и подорвать демократию». Подтверждения тому поступают якобы ежедневно: в частности, Эванина заявил о «незаконной деятельности в киберпространстве» и об обширных кампаниях «злонамеренного влияния» в соцсетях со стороны РФ.

В своём докладе Эванина подчеркнул, что Москва «упорно старается сеять раздор» преимущественно на федеральном уровне и внутри конгресса США. Между тем Китай также оказывает «злонамеренное влияние», действуя на уровне штатов и на местном уровне.

Он также считает, что Россия и Китай пытаются проникнуть в «уязвимую цепочку поставок» США и манипулировать ею. В связи с этим докладчик предложил создать в рамках разведывательного сообщества подразделение анализа цепочек поставок, способное предлагать правительству стратегии смягчения последствий действий Москвы и Пекина и содействовать выработке принципов защиты.

Ранее в сенате США призвали администрацию президента обеспечить вооружённые силы страны необходимыми ресурсами для сдерживания «врагов».