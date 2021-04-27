В Совфеде оценили сообщения о призыве к разведке США касательно России и Китая

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT оценил сообщения о том, что ряд глав командований ВС США призвал американскую разведку рассекретить данные о «плохом поведении» основных противников США, среди которых называются Россия и Китай.

«Честно говоря, я думаю, это наглое заявление… Прежде чем говорить о «плохом поведении» России и Китая, пусть почаще смотрят сами на себя», — сказал сенатор.

По его мнению, России «вообще неинтересно» мнение Соединённых Штатов о своём поведении.

«И Россия, и Китай — абсолютно независимые и суверенные страны. И развиваются они так, как считают нужным в интересах своего народа. Если мы раскроем архивы об их «плохом поведении», я думаю, мало не покажется никому», — добавил Джабаров.

Ранее, как писали СМИ, стало известно, что ряд глав командований ВС США призвал разведку США рассекретить данные о России и Китае.