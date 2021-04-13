Американская разведка спрогнозировала отношения США с Россией

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Американская разведка опубликовала доклад, в котором спрогнозировала, что Россия «продолжит попытки подорвать влияние США и ослабить западные альянсы». При этом в Вашингтоне считают, что Россия не заинтересована в прямом вооружённом конфликте с США.
Американская разведка спрогнозировала отношения США с Россией
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на обнародованный ежегодный доклад об оценке американским разведывательным сообществом различных угроз в адрес США в мире.

«Мы ожидаем, что Москва будет добиваться прагматического сотрудничества с Вашингтоном на её собственных условиях. И мы считаем, что Россия не желает прямого конфликта с силами США», — говорится в отчёте.

Также разведка США заявила, что «Москва продолжит применять различную тактику в текущем году, чтобы подорвать влияние США, разработать новые международные нормы и партнёрства, расколоть страны Запада и ослабить западные альянсы».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Соединённые Штаты по сравнению с 2020 годом в два раза увеличили интенсивность воздушной разведки у российских границ и в 1,5 раза — морской. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя текущее положение дел в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил, что в столице считают главным «не дать отношениям скатываться дальше по наклонной».

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