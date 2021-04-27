Politico: разведку США призвали рассекретить данные о России и Китае

Американское разведывательное сообщество рассматривает возможность рассекречивания новых данных о «плохом поведении» основных противников Соединённых Штатов, среди которых называются Россия и Китай, пишет газета Politico. Как уточняет издание, об этом разведку попросил ряд глав командований ВС США.

Как уточняется в материале, рассекречивание данных должно помочь в «информационной войне против России и Китая».

Так, военные чиновники утверждают, что действия Москвы и Пекина, в том числе попытки «нанести ущерб отношениям Америки с союзниками» и «нарушение суверенитета других стран», должны подталкивать американскую разведку к тому, чтобы «показать миру, что делают Россия и Китай».

Письмо с соответствующей просьбой было составлено командующими в 2020 году, пишет газета.

«Россияне и китайцы используют информацию в качестве оружия... Это серьёзная проблема, которую поднимают командующие и специалисты разведки», — цитирует издание Кари Бинген, которая ознакомилась с обращением, когда работала замминистра обороны по вопросам разведки и безопасности.

Инициатором написания письма стал глава Индо-Тихоокеанского командования США Филип Дэвидсон, документ подписали девять глав подразделений из 11, говорится в сообщении.

Как рассказал изданию источник, ранее работавший в Минобороны, главы командований жаловались на то, что не всегда получают необходимую развединформацию или получают её слишком поздно, а в силу её засекреченности распространение этой информации запрещено.

Ранее в апреле американская разведка опубликовала доклад, в котором спрогнозировала, что Россия «продолжит попытки подорвать влияние США и ослабить западные альянсы».