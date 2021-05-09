В США предложили бороться с инициативой Китая «Один пояс — один путь»

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Юлия Гуреева
Американский конгрессмен Скотт Фицджеральд предложил противодействовать инициативе Пекина «Один пояс — один путь». Об этом говорится в законопроекте, с текстом которого ознакомился RT. По мнению Фицджеральда, действия Китая подрывают мировой порядок, «возглавляемый» Штатами и представляют угрозу для национальной безопасности его страны.
В США предложили бороться с инициативой Китая «Один пояс — один путь»
  • РИА Новости

«Запросить доклад, рассматривающий масштаб усилий Китайской Народной Республики и Коммунистической партии Китая в том, что касается использования инициативы «Один пояс — один путь» для подрыва международного мирового порядка под предводительством Соединённых Штатов», — говорится в законопроекте. 

По словам Фицджеральда, китайская инициатива якобы несёт в себе риски для экономической безопасности и международного влияния США и их партнёров. Она предоставляет Пекину  возможность «более широко проецировать свою силу» в таких геостратегических регионах как Индо-Тихоокеанский регион.

В связи с этим Фицджеральд предлагает американским властям представить подробную стратегию того, как Вашингтон намеревается противодействовать инициативе КНР.

В апреле в конгресс был внесён ещё один проект закона, который призывал устранить «существенный дисбаланс» в отношениях между США и Китаем. 

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