США внесли семь китайских технологических компаний в чёрный список

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Соединённые Штаты внесли в чёрный список семь технологических организаций из Китая. Об этом сообщило американское Министерство торговли.
США внесли семь китайских технологических компаний в чёрный список
  • Pixabay

Как пишет The Washington Post, речь идёт о «семи китайских фирмах и государственных лабораториях», которые причастны к «усилиям Китая по созданию суперкомпьютеров, которые позволяют развивать ядерное и другое современное оружие».

Как ранее заявила торговый представитель США Кэтрин Тай, Соединённые Штаты пока не планируют отменять пошлины на импорт китайской продукции, однако Вашингтон готов проявить открытость для диалога с Пекином по торговле.

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