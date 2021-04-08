США внесли семь китайских технологических компаний в чёрный список

Соединённые Штаты внесли в чёрный список семь технологических организаций из Китая. Об этом сообщило американское Министерство торговли.

Как пишет The Washington Post, речь идёт о «семи китайских фирмах и государственных лабораториях», которые причастны к «усилиям Китая по созданию суперкомпьютеров, которые позволяют развивать ядерное и другое современное оружие».

Как ранее заявила торговый представитель США Кэтрин Тай, Соединённые Штаты пока не планируют отменять пошлины на импорт китайской продукции, однако Вашингтон готов проявить открытость для диалога с Пекином по торговле.