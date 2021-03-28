США пока не планируют отменять пошлины на импорт китайской продукции

Соединённые Штаты пока не планируют отменять пошлины на импорт китайской продукции, однако Вашингтон готов проявить открытость для диалога с Пекином по торговле, заявила торговый представитель США Кэтрин Тай в интервью The Wall Street Journal.

Тай признала, что пошлины могут нанести ущерб американским компаниям и потребителям, однако, по её словам, резкая отмена тарифов может лишь навредить экономике, и к этому процессу нужно подходить так, чтобы игроки на рынке могли внести свои коррективы.

Торговый представитель подчеркнула, что важно уметь планировать перемены, которые могут повлиять на бизнес.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что между Вашингтоном и Пекином существует острая конкуренция, но страны не должны конфликтовать.

В феврале он провёл телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.