Блинкен: США намерены выстраивать отношения с Китаем с позиции силы

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Соединённые Штаты намерены выстраивать отношения с Китаем, которые обретают всё более конфронтационный характер, с позиции силы. Об этом в эфире телеканала CNN заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен: США намерены выстраивать отношения с Китаем с позиции силы
  • Reuters

«Очевидно, что в отношениях с Китаем возникает всё больше аспектов, усиливающих конфронтацию, они определённо носят сопернический характер», — цитирует ТАСС Блинкена.

По его словам, у двух стран есть и сферы для сотрудничества.

«В конечном счёте мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы», — добавил госсекретарь.

Он подчеркнул, что США будут рассчитывать на поддержку партнёров и союзников.

«Если мы будем вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай, мы эффективнее будем с ними справляться», — добавил Блинкен.

Ранее стало известно, что Китай вводит санкции против США и Канады в ответ на аналогичные меры против Пекина, которые были введены под предлогом «лжи и дезинформации» о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

22 марта США, ЕС, Великобритания и Канада ввели санкции против Китая за «нарушение прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

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