Блинкен: США намерены выстраивать отношения с Китаем с позиции силы
- Reuters
«Очевидно, что в отношениях с Китаем возникает всё больше аспектов, усиливающих конфронтацию, они определённо носят сопернический характер», — цитирует ТАСС Блинкена.
По его словам, у двух стран есть и сферы для сотрудничества.
«В конечном счёте мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы», — добавил госсекретарь.
Он подчеркнул, что США будут рассчитывать на поддержку партнёров и союзников.
«Если мы будем вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай, мы эффективнее будем с ними справляться», — добавил Блинкен.
Ранее стало известно, что Китай вводит санкции против США и Канады в ответ на аналогичные меры против Пекина, которые были введены под предлогом «лжи и дезинформации» о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
22 марта США, ЕС, Великобритания и Канада ввели санкции против Китая за «нарушение прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.