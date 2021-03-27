Китай ввёл ответные санкции против США и Канады

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Китай вводит санкции против США и Канады в ответ на аналогичные меры против Пекина, которые были введены под предлогом «лжи и дезинформации» о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Китай ввёл ответные санкции против США и Канады
  • Reuters

«В ответ китайская сторона вводит санкции в отношении главы Комиссии США по международной религиозной свободе Гейл Мэнчин, вице-председателя Тони Перкинса, члена канадского парламента Майкла Чонга», — говорится в заявлении китайского Министерства иностранных дел.

Им запрещён въезд на материковую часть Китая и в специальные административные районы Гонконг и Макао. Также Китай не будет вести дела с этими лицами и организациями.

В Пекине призвали Канаду и США «исправить свои ошибки» и прекратить политические манипуляции по вопросам, связанным с Синьцзяном, а также перестать вмешиваться в китайские дела.

22 марта США, ЕС, Великобритания и Канада ввели санкции против Китая за «нарушение прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Китай объявил о введении ответных санкций против десяти человек и четырёх организаций из Евросоюза за вмешательство Брюсселя в дела Синьцзян-Уйгурского автономного района. Также Пекин ввёл санкции против Великобритании.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал такой ответный шаг Китая неприемлемым.

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