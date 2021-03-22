Канада ввела санкции против Китая вслед за ЕС, США и Британией

Канада объявила о санкциях в отношении четырёх китайских чиновников и одной организации из-за «нарушения прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

«С 22 марта 2021 года Канада вводит санкции против китайских официальных лиц и китайской организации в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, совершаемые в Китае», — говорится в заявлении канадского правительства.

Как уточнили в МИД страны, санкции вводятся в координации с США, Британией и ЕС.

22 марта США, ЕС и Великобритания ввели санкции против Китая за «нарушение прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Китай объявил о введении ответных санкций против десяти человек и четырёх организаций из Евросоюза за вмешательство Брюсселя в дела Синьцзян-Уйгурского автономного района.

В Пекине также посоветовали ЕС «проанализировать свои ошибки» и перестать «играть с двойными стандартами», иначе КНР «ответит вновь».