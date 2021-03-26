Китай ввёл ответные санкции против Великобритании

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Китай ввёл санкции в отношении девяти физических и четырёх юридических лиц из Великобритании в ответ на антикитайские санкции за «нарушение прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом сообщается на сайте китайского МИД.

«Китай решил ввести санкции в отношении 9 британских лиц и 4 организаций, которые злонамеренно распространяли ложь и ложную информацию», — говорится в сообщении.

Как отмечается, антикитайские санкции Великобритании за «нарушение прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе «противоречат нормам международного права и наносят серьёзный ущерб китайско-британским отношениям».

Ранее власти США и Великобритании ввели санкции против Китая за «нарушение прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

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