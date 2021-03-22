Боррель считает неприемлемыми ответные санкции Китая против Евросоюза

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Решение Китая ввести ответные санкции против официальных лиц Евросоюза неприемлемо, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель считает неприемлемыми ответные санкции Китая против Евросоюза
  • Reuters

«Эти меры вызывают сожаление и неприемлемы. Евросоюз не изменит своё стремление защищать права человека», — цитирует его ТАСС.

22 марта США, ЕС, Великобритания и Канада ввели санкции против Китая за «нарушение прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Китай объявил о введении ответных санкций против десяти человек и четырёх организаций из Евросоюза за вмешательство Брюсселя в дела Синьцзян-Уйгурского автономного района.

В Пекине также посоветовали ЕС «проанализировать свои ошибки» и перестать «играть с двойными стандартами», иначе КНР «ответит вновь».

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