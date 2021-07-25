CША планируют обновить военные внедорожники из-за угрозы «потенциального конфликта с конкурентами»

Министерство Сухопутных войск США планирует модернизировать тактические колёсные машины (ТКМ) и разработать новую концепцию ведения боевых действий. Поводом послужило «растущее беспокойство» Вашингтона по поводу конкуренции с Москвой и Пекином. Об этом сообщается в отчёте американской Счётной палаты, с которым ознакомился RT.

«Ввиду сокращения численности контингента в рамках глобальной войны с терроризмом и растущего беспокойства относительно конкуренции с Россией и Китаем, Министерство Сухопутных войск США недавно сместило свой оперативный курс с борьбы с повстанцами на сдерживание и подготовку к потенциальному конфликту с близкими по силам конкурентами», — говорится в отчёте.

Как отмечают в Счётной палате, в ходе возможных операций против «практически равных конкурентов» важную роль играют тактические колёсные машины, например HMMWV — высокоподвижное многоцелевое колёсное транспортное средство.

Сухопутным войскам требуется более 218 тыс. военных внедорожников, при этом в настоящее время их парк уже насчитывает более 242 тыс. единиц техники данного типа. Военные проводят исследования, чтобы разработать новую стратегию модернизации своей техники, пишут американские специалисты.

По их словам, в Пентагоне также разрабатывают новую концепцию ведения боевых действий, призванную определить, каким образом армия будет взаимодействовать с другими службами в нескольких сферах. Цель документа состоит в том, чтобы создать противникам многочисленные трудности посредством применения сил и средств, действующих одновременно на земле, в воздухе, на воде, а также в кибернетическом и космическом пространствах.

В Минобороны США планируют подготовить способные действовать в таких условиях силы к 2028 году, уточнили в Счётной палате.

Как пояснил в интервью RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, в Вашингтоне связали необходимость модернизации с «потенциальной угрозой» со стороны Москвы и Пекина, чтобы обосновать статьи оборонного бюджета.

«Каждая статья бюджета на модернизацию должна быть обоснованна. В Америке распространён посыл о том, что США крайне нуждаются в модернизации вооружённых сил, но для толчка к этому нужно создавать образ врага. В общественном сознании он уже подготовлен — «противниками» являются Россия и Китай», — сказал аналитик.



Ранее администрацию президента США призвали обеспечить вооружённые силы страны необходимыми ресурсами для создания и поддержания «подавляющей военной мощи».

