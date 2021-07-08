В сенате США призвали работать над укреплением военной мощи страны

Американский сенатор Рик Скотт представил резолюцию, в которой призвал администрацию президента США обеспечить вооружённые силы страны необходимыми ресурсами. По его мнению, запланированного оборонного бюджета на 2022 финансовый год недостаточно, чтобы сдерживать «врагов». С документом ознакомился RT.

«Сенат призывает администрацию Байдена сотрудничать с конгрессом, чтобы обеспечить Вооружённые силы США всеми необходимыми ресурсами для создания и поддержания подавляющей военной мощи, которую США ожидают и заслуживают», — говорится в резолюции.

По словам Скотта, Соединённые Штаты сталкиваются с «многочисленными угрозами» в сфере национальной безопасности, исходящими от разных стран мира, в том числе якобы от России, Китая, Ирана, а также от террористов, которым «помогают враги США» — Куба и Венесуэла. Кроме того, сенатор отметил, что Соединённые Штаты оказались «вовлечены в новую холодную войну» с Китаем.

При этом Скотт напомнил, что администрация президента запросила $715 млрд на нужды Пентагона в 2022 финансовом году, хотя Министерство обороны просило предоставить на $7 млрд больше.

Как отмечается в документе, такой оборонный бюджет не предусматривает выделения адекватных ресурсов «для сдерживания врагов США или победы над ними», а также не способствует восстановлению боеготовности Соединённых Штатов.

Скотт убеждён, что объёмы военных расходов Джо Байдена негативно сказываются на долгосрочном стратегическом соперничестве Вашингтона с Пекином и другими противниками, а также ослабляют положение США на мировой арене.

В мае стало известно о решении Белого дома увеличить бюджет Пентагона на 1,6% в следующем финансовом году. Приоритетным направлением для Минобороны США в этот период станет «угроза», исходящая от Китая, пояснили в военном ведомстве США.