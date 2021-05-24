Эксперт назвал причины «раздутого» военного бюджета США

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Ангелина Шурпина
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT заявил, что Россия, в отличие от США, тратит деньги на военные цели рационально и очень экономно.
Эксперт назвал причины «раздутого» военного бюджета США
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«То, что у них (США. — RT) раздутый бюджет — это, конечно, служит им очень плохую службу. У американцев около 700 баз по всему миру раскидано, а это требует больших денег на их обслуживание… Пентагон не всегда подходит качественно и принципиально к выбору развития тех или иных видов вооружения. Многие американские проекты, которые они создают, потом показывают свою неэффективность, и они их отменяют, отправляют в утиль или в архив», — рассказал Литовкин.

Он назвал такую политику «беззастенчивым расходованием денег».

По его словам, это говорит о том, что американцам неважно, сколько денег потратить.

«Лишь бы показать, что они могут позволить себе тратить сколько угодно денег, чтобы продемонстрировать всему миру, что они самые сильные, самые мощные… Россия при этом тратит деньги рационально и очень экономно», — пояснил Литовкин.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что по расходам на национальную оборону Россия входит в десятку стран, занимая последние строчки.

На этой неделе, как сообщалось, у Владимира Путина планируется серия военных совещаний.

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