В США подняли вопрос о проведении программ по «защите прав человека» в Китае

В Бюро демократии, прав человека и труда Госдепартамента США заявили о заинтересованности в проведении программ, направленных на «защиту прав человека» в Китае. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.

Как отмечается, организации, которым интересны подобные проекты, могут кратко рассказать о своих предложениях, подав соответствующие заявки.

«Заявки, предполагающие в основном работу с диаспорами или зарубежными группами, должны обосновать, каким образом предлагаемая деятельность принесёт пользу гражданам в Китае», — сказано в тексте.

Предполагается, что работа подрядчиков будет идти по двум направлениям, одно из которых связано с обеспечением свободы информации и самовыражения.

Такая деятельность среди прочего может выражаться в повышении осведомлённости граждан Китая об «усилиях Коммунистической партии страны по осуществлению цензуры», укреплении «надёжных и независимых СМИ и онлайн-медиа» и развитии у населения навыков «критической оценки» информации.

Второе направление связано в том числе с поддержкой «гражданского общества» и «верховенства права».

Здесь речь идёт о повышении осведомленности жителей Китая о правах, о расширении их доступа к правосудию, усилении участия граждан в формировании государственной политики, а также о «решении проблемы принудительного труда».

«Для поддержки прямых и косвенных расходов, необходимых для реализации программ сроком от одного до трёх лет, Бюро планирует выделить гранты в размере от $750 тыс. до $1,5 млн», — уточняется в документе.

Подать предварительные заявки могут американские и иностранные коммерческие и некоммерческие организации, неправительственные организации или учреждения высшего образования.

В мае американский сенатор-республиканец Марко Рубио призвал коллег разработать законопроект, направленный на противодействие «вызовам» со стороны Китая.