В сенате США напомнили о важности борьбы с «угрозами» со стороны России и Китая

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Ксения Калинкина
В Соединённых Штатах вновь заявили о значимости противостояния «угрозам», якобы поступающим со стороны России и Китая. На этот раз подобный тезис озвучил сенатор-демократ Кристофер Мёрфи. RT ознакомился с позицией политика.
В сенате США напомнили о важности борьбы с «угрозами» со стороны России и Китая
  • © AP

По словам члена конгресса, до недавнего времени США считались страной, увязшей в непрекращающейся войне в Афганистане. Однако, принимая во внимание вывод американских войск из страны, можно утверждать, что Вашингтон «высвободил много денежных, людских и интеллектуальных ресурсов», которые можно направить на другие проекты, считает Мёрфи.

«Теперь мы можем переключиться на те сферы противостояния, в которых способны одержать верх», — уточняет он.

В опубликованном на сайте сенатора сообщении упоминается, как важно инвестировать в развитие дипломатических и невоенных средств для борьбы с «угрозами» со стороны Москвы и Пекина.

«Когда в американских военных продовольственных магазинах работает больше людей, чем в Госдепе, когда Минобороны оказывается единственной структурой, имеющей достаточно ресурсов для оперативного развёртывания в зоне конфликта, тогда мы получаем то, на что сами напросились — асимметричное военное столкновение с такими странами, как Китай и Россия, в котором мы проигрываем», — констатирует он.

В связи с этим, по мнению Мёрфи, американским властям пришло время решиться на увеличение финансирования деятельности Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID) «для достижения успеха» по обозначенным направлениям.

Ранее бывший глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина выступил в комитете сената по разведке с докладом о «вызовах» со стороны Китая и России.

По его словам, Москва представляет «повышенную угрозу» в сфере разведки и киберпространства.

Со своей стороны, в мае 2021-го глава российского МИД Сергей Лавров в ходе первой встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Вашингтону и Москве необходимо разобраться в двухсторонних отношениях.

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