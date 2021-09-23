США обвинили Россию в «злонамеренной деятельности» против Украины

Американский сенатор-демократ Джин Шахин вместе с группой коллег представила на рассмотрение конгресса США проект резолюции, в котором говорится о «злонамеренной деятельности» Москвы против Киева. С соответствующим документом, подготовленным американскими политиками по случаю 30-летия украинской независимости, ознакомился RT.

В проекте резолюции сенаторы упоминают о ряде значимых для Украины событий, произошедших в стране в период с 1990 года. Так, речь идёт об объявлении независимости государства, об «Оранжевой революции» и о так называемой «Революции достоинства».



Среди прочего члены конгресса упоминают и о «злонамеренной деятельности» России, якобы направленной против Украины.

По мнению американских политиков, к ней можно отнести российское «вторжение» на территорию соседнего государства и «оккупацию» Крыма.

«Сенат осуждает продолжающуюся злонамеренную деятельность Российской Федерации против Украины и продолжает призывать российские власти немедленно прекратить любую деятельность, нацеленную на ослабление Украины и дестабилизацию Европы», — уточняется в проекте.

Кроме того, сенаторы напоминают и о том, какие шаги киевские власти сделали на пути к «демократии», например — о сотрудничестве Украины с НАТО и ЕС.

Также они отмечают «прогресс» в проведении Киевом реформ в сфере обороны, борьбы с коррупцией и укрепления «верховенства права», приветствуют предоставление автокефалии местной церкви. По их мнению, этот шаг знаменует важную веху в стремлении Украины «самостоятельно определять своё будущее, не подвергаясь влиянию со стороны Кремля».

На этом фоне члены конгресса делают ряд заявлений, в том числе призывают правительства США и союзников усиливать санкционное давление на Россию до тех пор, пока страна «не выполнит свои международные обязательства уважать территориальную целостность Украины».

Ранее член палаты представителей Соединённых Штатов от штата Мичиган Энди Левин напомнил о необходимости финансово поддерживать Украину.

По его словам, американское финансирование поможет Киеву поддерживать «демократический прогресс» и бороться с «российской агрессией».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Российские власти неоднократно подчёркивали, что на Украине не было и нет российских военнослужащих.