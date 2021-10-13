В конгрессе США выразили недовольство политикой Байдена в отношении России и Китая

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Ксения Калинкина
Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл выразил неудовлетворение политикой администрации Джо Байдена в отношении России, Китая и ряда других стран. RT ознакомился с позицией политика, которую тот высказал в рамках своего выступления в конгрессе.
В конгрессе США выразили недовольство политикой Байдена в отношении России и Китая
  • AP

«В отношении таких практически равных конкурентов, как Россия, присущие предвыборной кампании Байдена резкие высказывания сменились на безысходную дипломатическую риторику его администрации», — сказал Макконнелл, обвинив Москву в «манипуляциях на энергетических рынках» и «злонамеренных действиях в сети».

Политик упомянул ещё несколько стран, которые «пренебрегают так называемым основанным на правилах международным порядком» — КНР, Иран и Северную Корею.

«Самое главное, пустая риторика администрации никак не способствует сдерживанию растущей угрозы со стороны коммунистического Китая», — подчеркнул он.

Сенатор заявил, что предложенный администрацией Байдена бюджет «совершенно не отвечает» потребности Соединённых Штатов составить серьёзную конкуренцию Китаю и России. По его словам, представители Демократической партии хотят тратить триллионы долларов на «социалистические устремления» внутри страны, бросая на произвол судьбы военнослужащих, несущих службу за рубежом.

«Демократы в сенате без преувеличения на целые месяцы оставили в подвешенном состоянии первостепенный инструмент конгресса для воздействия на оборонную политику — исторически поддерживаемый обеими партиями законопроект об оборонном бюджете страны», — добавил Макконнелл.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2022 год. Теперь документ должен быть рассмотрен сенатом.

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