Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США на 2022 год
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Как отмечает The Hill, проект был принят в объёме $778 млрд.
За инициативу проголосовали 316 законодателей, 113 высказались против.
Теперь проект документа будет рассмотрен сенатом США, и в случае его одобрения поступит на подпись американского президента.
Ранее палата представителей конгресса США внесла дополнение в проект оборонного бюджета на 2022 год касательно запрета для граждан США на сделки с суверенным госдолгом России.