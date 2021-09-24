Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США на 2022 год

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Палата представителей конгресса США по результатам голосования одобрила проект оборонного бюджета страны на 2022 год.
Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США на 2022 год
  • © Erin Scott

Как отмечает The Hill, проект был принят в объёме $778 млрд.

За инициативу проголосовали 316 законодателей, 113 высказались против.

Теперь проект документа будет рассмотрен сенатом США, и в случае его одобрения поступит на подпись американского президента.

Ранее палата представителей конгресса США внесла дополнение в проект оборонного бюджета на 2022 год касательно запрета для граждан США на сделки с суверенным госдолгом России.

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