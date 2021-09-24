Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США на 2022 год

Палата представителей конгресса США по результатам голосования одобрила проект оборонного бюджета страны на 2022 год.

Как отмечает The Hill, проект был принят в объёме $778 млрд.

За инициативу проголосовали 316 законодателей, 113 высказались против.

Теперь проект документа будет рассмотрен сенатом США, и в случае его одобрения поступит на подпись американского президента.

Ранее палата представителей конгресса США внесла дополнение в проект оборонного бюджета на 2022 год касательно запрета для граждан США на сделки с суверенным госдолгом России.