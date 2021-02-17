Трамп раскритиковал лидера республиканцев Макконнелла

Бывший президент США Дональд Трамп обрушился раскритиковал лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла.

«Республиканская партия никогда не сможет быть уважаемой и сильной с политическими «лидерами» вроде сенатора Митча Макконнелла во главе партии», — приводит РИА Новости слова Трампа.

Трамп заявил, что Макконнелл привержен политике статус-кво, что у него нет политической интуиции, мудрости, умения и личных качеств.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что бывший президент США Дональд Трамп намерен возобновить взаимодействие со СМИ, он вновь будет давать интервью.