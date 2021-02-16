AP: Трамп намерен возобновить контакты со СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп намерен возобновить взаимодействие со СМИ, он вновь будет давать интервью.

Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на друзей и союзников Трампа.

«Друзья и союзники ожидают, что Трамп возобновит интервью дружественным СМИ после нескольких недель молчания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Трамп «готовится к следующему жизненному этапу после пребывания на посту президента» и «ищет способы восстановить свою власть».

Ранее сообщалось, что верхняя палата конгресса США оправдала Трампа в ходе процедуры импичмента.

Всего за импичмент проголосовали 57 сенаторов, против — 43, для импичмента была необходима поддержка двух третей сената.