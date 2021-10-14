Путин назвал лидера Китая Си Цзиньпина своим другом

Президент России Владимир Путин назвал своим другом лидера Китая Си Цзиньпина. Он напомнил, что Москва и Пекин добились хороших результатов по итогам совместной работы, в том числе в сфере политического взаимодействия.

Во время интервью журналистка CNBC напомнила, что председатель КНР называет президента России лучшим другом.

«Я тоже считаю председателя Си Цзиньпина своим другом, мы много лет работаем вместе и добиваемся хороших результатов и в сфере политического взаимодействия, и в сфере экономики. Я считаю, что это идёт на пользу как народу Китая, так и народу России и балансирует, создаёт определённую устойчивость в международных делах», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

В июне российский президент назвал отношения между Москвой и Пекином образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

Лидеры России и Китая ранее объявили о продлении договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.