Лидеры России и Китая объявили о продлении договора о добрососедстве
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Об этом сообщил телеканал CGTN.
«Главы двух государств выступили с совместным заявлением, официально объявив о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», — сообщил телеканал.
Как рассказал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, диалог Путина и Си Цзиньпина пройдёт в формате видеоконференции по специальному закрытому каналу, что означает «самый высокий гриф секретности переговоров» и «особый доверительный» характер партнёрства между странами.
Ранее власти Китая заявили об уверенности в успешном развитии России.