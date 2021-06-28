Лидеры России и Китая объявили о продлении договора о добрососедстве

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Российский президент Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин в ходе видеоконференции официально объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Лидеры России и Китая объявили о продлении договора о добрососедстве
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков/ POOL

Об этом сообщил телеканал CGTN.

«Главы двух государств выступили с совместным заявлением, официально объявив о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», — сообщил телеканал. 

Как рассказал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, диалог Путина и Си Цзиньпина пройдёт в формате видеоконференции по специальному закрытому каналу, что означает «самый высокий гриф секретности переговоров» и «особый доверительный» характер партнёрства между странами.

Ранее власти Китая заявили об уверенности в успешном развитии России.

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