Власти КНР заявили об уверенности в успешном развитии России

Китай верит в успешное развитие России под руководством российского лидера Владимира Путина, заявил замглавы отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии страны Го Ечжоу.

«Мы уверены, что под руководством президента Путина российский народ сможет добиться реализации всех поставленных задач государственного развития», — цитирует ТАСС заявление Ечжоу.

По его словам, в последние годы руководство России добилось значительных успехов в социально-экономическом развитии страны.

Ранее Владимир Путин заявил, что товарооборот между Китаем и Россией в 2020 году составил $104 млрд, возможно его увеличение до $200 млрд к 2024 году.