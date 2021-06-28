Власти КНР заявили об уверенности в успешном развитии России
«Мы уверены, что под руководством президента Путина российский народ сможет добиться реализации всех поставленных задач государственного развития», — цитирует ТАСС заявление Ечжоу.
По его словам, в последние годы руководство России добилось значительных успехов в социально-экономическом развитии страны.
Ранее Владимир Путин заявил, что товарооборот между Китаем и Россией в 2020 году составил $104 млрд, возможно его увеличение до $200 млрд к 2024 году.