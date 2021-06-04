Путин оценил экономические отношения России и Китая

Российский президент Владимир Путин заявил, что товарооборот между Китаем и Россией в 2020 году составил $104 млрд, возможно его увеличение до $200 млрд к 2024 году.

«Несколько лет назад мы поставили с председателем Си Цзиньпинем задачу выйти на рубеж в $100 млрд нашего товарного оборота... Мы не только вышли на этот рубеж, но и в сложных условиях пандемийного 2020 года удержали эту планку... он (товарооборот. — RT) составил $104 млрд», — сказал Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

Он отметил, что в ближайшие несколько лет этот показатель может достичь $200 млрд.

«Об этом говорят и темпы, которые мы набрали в I квартале текущего года, темпы роста товарооборота. Очень важно, что мы работаем в самых разных областях, мы идём в тренде мировых тенденций», — сообщил российский президент.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И.