Лавров провёл переговоры с главой МИД Китая
- РИА Новости
Отмечается, что стороны «обменялись мнениями о текущем состоянии российско-китайских отношений, которые продолжают устойчиво развиваться в непростых экономических и санитарно-эпидемиологических условиях, дали высокую оценку взаимодействию двух стран на мировой арене, особое внимание было уделено графику предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях».
«В ходе беседы затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня в контексте отмечающегося в текущем году 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между нашими странами. Условлено сообща противодействовать общим для двух государств вызовам и угрозам, а также наращивать внешнеполитическую координацию и расширять взаимодействие в различных многосторонних форматах», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи.