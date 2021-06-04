Лавров провёл переговоры с главой МИД Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны «обменялись мнениями о текущем состоянии российско-китайских отношений, которые продолжают устойчиво развиваться в непростых экономических и санитарно-эпидемиологических условиях, дали высокую оценку взаимодействию двух стран на мировой арене, особое внимание было уделено графику предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях».

«В ходе беседы затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня в контексте отмечающегося в текущем году 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между нашими странами. Условлено сообща противодействовать общим для двух государств вызовам и угрозам, а также наращивать внешнеполитическую координацию и расширять взаимодействие в различных многосторонних форматах», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи.