Путин провёл телефонный разговор с членом политбюро ЦК Компартии Китая
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что стороны обсудили вопросы «дальнейшего развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия».
«Акцентирована важная роль Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, 20-летие которого отмечается в текущем году. Владимиру Путину передано устное послание Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с подтверждением курса на всемерное укрепление двусторонних связей. Президент России высказался в таком же духе и попросил Ян Цзечи передать Председателю КНР дружеский привет и наилучшие пожелания. Лидеры будут оставаться в тесном контакте друг с другом», — говорится в сообщении.
Также в ходе переговоров затронуты некоторые актуальные вопросы международной повестки дня.
Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов и спецпосланник правительства Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь провели телефонный разговор.