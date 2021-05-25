Путин провёл телефонный разговор с членом политбюро ЦК Компартии Китая

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, прибывшим в Москву с рабочим визитом.
Путин провёл телефонный разговор с членом политбюро ЦК Компартии Китая
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы «дальнейшего развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия».

«Акцентирована важная роль Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, 20-летие которого отмечается в текущем году. Владимиру Путину передано устное послание Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с подтверждением курса на всемерное укрепление двусторонних связей. Президент России высказался в таком же духе и попросил Ян Цзечи передать Председателю КНР дружеский привет и наилучшие пожелания. Лидеры будут оставаться в тесном контакте друг с другом», — говорится в сообщении.

Также в ходе переговоров затронуты некоторые актуальные вопросы международной повестки дня.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов и спецпосланник правительства Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь провели телефонный разговор.

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