Богданов провёл переговоры со спецпосланником правительства Китая

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов и спецпосланник правительства Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь провели телефонный разговор.

Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«В ходе беседы приветствовались достигнутые в ночь на 21 мая договорённости о прекращении огня между Израилем и палестинскими вооружёнными группировками в секторе Газа. Выражена надежда на то, что режим прекращения боевых действий будет соблюдаться и носить долгосрочный характер, создавая условия для решения гуманитарных проблем и восстановления разрушенной инфраструктуры. Акцентирована важность скорейшего налаживания устойчивого палестино-израильского переговорного процесса с целью выхода на развязки по всем вопросам окончательного статуса в соответствии с резолюциями СБ ООН», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что «была подтверждена нацеленность Москвы и Пекина на дальнейшее наращивание усилий по ближневосточному урегулированию, в том числе в рамках двусторонней координации и в формате БРИКС».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва приветствует прекращение огня между Израилем и Палестиной.