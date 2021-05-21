МИД России приветствовал прекращение огня между Израилем и Палестиной

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва приветствует прекращение огня между Израилем и Палестиной.
МИД России приветствовал прекращение огня между Израилем и Палестиной
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«В Москве с чувством глубокого удовлетворения отмечают, что 21 мая в 2 часа утра вступил в силу режим прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта», — сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что предложение России провести на своей территории переговоры лидеров Израиля и Палестины остаётся в силе, но Израиль пока на такой шаг не готов.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны соблюдать договорённость между Израилем и ХАМАС о прекращении огня.

Официальный представитель ОБСЕ Анн Линде назвала хорошей новостью прекращение огня.

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