Генсек ООН призвал соблюдать перемирие между Израилем и ХАМАС
- Reuters
«Я считаю, что стабилизация режима прекращения огня будет очень важной», — приводит заявление Гутерреша ТАСС.
Он добавил, что «очень важно иметь надёжную программу гуманитарной помощи и восстановления для сектора Газа».
По словам Гутерреша, следующим шагом будет возобновление мирного процесса для достижения решения «на основе принципа о двух государствах».
Ранее президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху приветствовал прекращение боевых действий между ХАМАС и Израилем.