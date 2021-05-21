Генсек ООН призвал соблюдать перемирие между Израилем и ХАМАС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны соблюдать договорённость между Израилем и ХАМАС о прекращении огня.

«Я считаю, что стабилизация режима прекращения огня будет очень важной», — приводит заявление Гутерреша ТАСС.

Он добавил, что «очень важно иметь надёжную программу гуманитарной помощи и восстановления для сектора Газа».

По словам Гутерреша, следующим шагом будет возобновление мирного процесса для достижения решения «на основе принципа о двух государствах».

Ранее президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху приветствовал прекращение боевых действий между ХАМАС и Израилем.