Байден приветствовал прекращение боевых действий между ХАМАС и Израилем

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Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху приветствовал прекращение боевых действий между ХАМАС и Израилем.
Байден приветствовал прекращение боевых действий между ХАМАС и Израилем
  • Reuters

«В ходе моего разговора с премьер-министром Нетаньяху я поблагодарил его за решение положить конец текущим боевым действиям за менее чем 11 дней», — цитирует РИА Новости заявление Байдена.

Он также сообщил, что США пытаются не допустить затяжного «витка кровопролития» на Ближнем Востоке.

Взаимное прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступит в силу в 02:00 мск 21 мая.

Палестинское движение ХАМАС сообщило, что будет придерживаться соглашения о прекращении огня, если Израиль будет его соблюдать.

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