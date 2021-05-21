В ОБСЕ назвали «хорошей новостью» прекращение огня между Израилем и ХАМАС

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Официальный представитель ОБСЕ Анн Линде назвала хорошей новостью прекращение огня между Израилем и ХАМАС.
В ОБСЕ назвали «хорошей новостью» прекращение огня между Израилем и ХАМАС
  • Reuters

«Прекращение огня между Израилем и ХАМАС — хорошая новость. Теперь необходим полный гуманитарный доступ в Газу», — написала в своём Twitter-аккаунте Линде.

Она добавила, что «затем должен начаться трудный путь к возобновлению мирных переговоров».

Ранее стало известно, что взаимное прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступит в силу в 02:00 мск 21 мая.

Палестинское движение ХАМАС сообщило, что будет придерживаться соглашения о прекращении огня, если Израиль будет его соблюдать. 

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