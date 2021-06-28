Путин назвал отношения с КНР образцом межгосударственного сотрудничества

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Беспрецедентная высота отношений между Москвой и Пекином — образец межгосударственного сотрудничества в XXI веке, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.
Путин назвал отношения с КНР образцом межгосударственного сотрудничества
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«К настоящему времени, следуя букве и духу договора (о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. — RT), нам удалось вывести российско-китайские отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке», — сказал Путин.

Лидеры России и Китая ранее объявили о продлении договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Диалог Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялся в формате видеоконференции по специальному закрытому каналу, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, означает «самый высокий гриф секретности переговоров» и «особый доверительный» характер партнёрства между странами.

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