МИД: политика «двойного сдерживания» России и КНР не имеет хороших перспектив для США

Американским властям пора понять, что принятая Вашингтоном на вооружение политика «двойного сдерживания» Москвы и Пекина «абсолютно анахронична» и не имеет хороших перспектив для США, заявили в российском Министерстве иностранных дел.

«Нашим американским коллегам пора понять, что принятая Вашингтоном на вооружение политика «двойного сдерживания» Москвы и Пекина абсолютно анахронична и не имеет хороших перспектив для США», — говорится в ответах МИД на вопросы СМИ.

В ведомстве отметили, что «куда большую пользу и себе, и всему миру американцы принесут, если откажутся от аррогантной заявки на глобальное доминирование», а также если приступят к равноправному честному диалогу с Россией, Китаем и другими крупнейшими игроками.

«Мы к такой работе готовы», — подчеркнули в Москве.

Как ранее заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, на фоне «подъёма России и Китая» НАТО приходится «следить за всем».