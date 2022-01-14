Глава МИД Лавров: НАТО нужно США как инструмент самоутверждения в качестве лидера Запада

НАТО нужно Соединённым Штатам только для того, чтобы держать страны Запада в русле своей политики, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции.

«НАТО нужно Вашингтону лишь как инструмент самоутверждения в качестве лидера Запада, для того, чтобы держать их всех в русле своей политики, своих замыслов. О том, насколько США учитывают интересы союзников, говорит хотя бы история с этим AUKUS», — сказал глава МИД.

Лавров напомнил о негативной реакции Франции на «закулисные сделки англосаксов».

«История про «Северный поток — 2». Это тоже союзник США. Как интересы Германии учитываются? С огромным скрипом приходится Германии вымаливать, чтобы санкции не ввели», — добавил министр.

Он также напомнил об односторонних решениях США относительно ДРСМД и Договоре об открытом небе, по которым «никто ни с кем не советовался».

Как ранее подчеркнул министр, России нужна реакция США и НАТО на каждую статью предложенных им проектов документов по гарантиям безопасности.