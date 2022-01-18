Столтенберг заявил, что на фоне «подъёма России и Китая» НАТО приходится «следить за всем»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что модернизация альянса необходима, «учитывая подъём России и Китая», а также в свете активности Северной Кореи и других «угроз» государствам-членам блока.

«НАТО не может позволить себе концентрироваться на одной угрозе, мы должны одновременно следить за всем: подъёмом России, соответственно, Китая, агрессией России, киберугрозами, КНДР, пролиферацией ядерного оружия, всеми остальными постоянными угрозами нашим государствам-членам. Поэтому мы должны сотрудничать с северо-американцами, поэтому мы должны модернизировать наш альянс, и мы делаем это», — сказал Столтенберг, его слова приводит РИА Новости.

Он также добавил, что в НАТО уже сегодня «больше инвестируют в киберзащиту, новые современные технологии».

Как ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, НАТО нужно Соединённым Штатам только для того, чтобы держать страны Запада в русле своей политики.