Глава Пентагона Остин обсудил с австралийским коллегой ситуацию вокруг Украины и AUKUS

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Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Австралии Питер Даттон в рамках телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины и сотрудничество трёхстороннего партнёрства AUKUS, сообщает пресс-служба американского оборонного ведомства.

«Министры обсудили широкий круг вопросов, стоящих сегодня перед партнёрством США, Великобритании и Австралии», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили проблемы в сфере безопасности и укрепление «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Остин и Даттон проанализировали прогресс, достигнутый в рамках партнёрства AUKUS и отметили важность сотрудничества членов данного формата с Японией.

Они также подтвердили поддержку Украины перед лицом «агрессии со стороны России» и важность защиты мирового порядка.

Ранее премьер-министры Японии и Австралии подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

До этого и. о. помощника замглавы Пентагона по политическим вопросам Мара Карлин заявила, что Вашингтон планирует расширить присутствие своих войск в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности в Австралии.

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