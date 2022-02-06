Глава Пентагона Остин обсудил с австралийским коллегой ситуацию вокруг Украины и AUKUS
«Министры обсудили широкий круг вопросов, стоящих сегодня перед партнёрством США, Великобритании и Австралии», — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили проблемы в сфере безопасности и укрепление «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».
Остин и Даттон проанализировали прогресс, достигнутый в рамках партнёрства AUKUS и отметили важность сотрудничества членов данного формата с Японией.
Они также подтвердили поддержку Украины перед лицом «агрессии со стороны России» и важность защиты мирового порядка.
Ранее премьер-министры Японии и Австралии подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.
До этого и. о. помощника замглавы Пентагона по политическим вопросам Мара Карлин заявила, что Вашингтон планирует расширить присутствие своих войск в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности в Австралии.