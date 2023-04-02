Володин: западная политическая система деградировала

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о деградации западной политической системы и её лидеров.

«Западная политическая система деградировала, вместе с ней и её лидеры, которые потеряли не только авторитет, но и стали фигурантами уголовных дел и скандалов», — написал он в Telegram.

По словам Володина, западные политики, чьи «решения привели к кровопролитию, разрухе, миллионам жертв и трагических судеб», должны понести за это ответственность и наказание.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.

Позже стало известно, что прокуратура Манхэттена связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений.

Трамп, в свою очередь, заявил, что предъявленные ему обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в президентские выборы.