Конгрессмены США утверждают, что семья Байдена получила $1,3 млн от китайской компании

Американский комитет по надзору и подотчётности палаты представителей США сообщил, что нашёл доказательства получения членами семьи президента Джо Байдена денег от китайской компании.

Комитет опубликовал заявление, в котором говорится, что конгрессмены продвинулись в расследовании «торговли влиянием и бизнес-схем семьи Байдена».

«Поступившие на рассмотрение финансовые отчёты показывают, что с 2015 по 2017 год члены семьи Байдена — Хантер Байден, Джеймс Байден, Хэлли Байден — и ещё один неизвестный её представитель, а также их компании в совокупности получили выплаты в размере $1,3 млн со счетов, связанных с Робом Уокером, партнёром семьи Байдена», — говорится в заявлении.

Комитет отметил, что компания Уокера 1 марта 2017 года получила $3 млн от китайской State Energy HK Limited. Это произошло менее чем через два месяца после того, как Байден покинул пост вице-президента в администрации Барака Обамы.

«На следующий день компания перевела $1 065 000 компании, связанной с Джеймсом Гиллиаром, ещё одним партнёром семьи Байдена», — отметили члены комитета.

После этого семья Байдена в течение трёх месяцев получила около $1 065 000 в виде платежей на разные банковские счета, утверждается в пресс-релизе.

Согласно банковским данным, семья Байдена получила «примерно треть денег, полученных от китайского перевода», считают члены комитета.

«Большая часть этих денег поступила в результате перевода китайской энергетической компании и досталась не только Хантеру и Джеймсу Байденам, но также Халли Байден и неизвестному Байдену. Неясно, какие услуги были оказаны для получения этой непомерной суммы денег», — сказал председатель комитета республиканец Джеймс Комер.

Комитет продолжит следить за «денежным следом», чтобы определить, компрометируют ли президента Байдена бизнес-схемы его семьи и существует ли угроза национальной безопасности.

В ноябре прошлого года Джеймс Комер заявил, что республиканцы проведут расследование, участвовала ли семья Джо Байдена в международных бизнес-схемах и является ли деятельность президента угрозой для национальной безопасности.

В 2019 году адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что располагает компроматом на семью Джо Байдена. По его словам, это относится к «документам о семье Байденов, повествующим о четырёх десятилетиях их зарабатывания денег при использовании служебного положения».