Минобороны Дании заявило, что Украина получит 19 САУ CAESAR в течение месяца
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Как напоминает РИА Новости, Поульсен прибыл в Одессу и вместе с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым провёл пресс-конференцию.
Датский министр заявил, что Дания сможет доставить гаубицы в течение месяца.
В Париже отмечали, что в 2023 году Франция значительно нарастит количество заказов на производство снарядов 155-мм калибра для артиллерии, прежде всего для гаубиц CAESAR, которые страна поставляет Украине.