Минобороны Дании заявило, что Украина получит 19 САУ CAESAR в течение месяца

Дания сможет отдать Украине 19 французских самоходных артиллерийских установок CAESAR в течение месяца. Об этом сообщило Датское радио со ссылкой на и. о. министра обороны королевства Троелса Лунд Поульсена.

AP

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