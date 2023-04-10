Минобороны Дании заявило, что Украина получит 19 САУ CAESAR в течение месяца

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Дания сможет отдать Украине 19 французских самоходных артиллерийских установок CAESAR в течение месяца. Об этом сообщило Датское радио со ссылкой на и. о. министра обороны королевства Троелса Лунд Поульсена.
Минобороны Дании заявило, что Украина получит 19 САУ CAESAR в течение месяца
  • AP
  • © Libkos

Как напоминает РИА Новости, Поульсен прибыл в Одессу и вместе с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым провёл пресс-конференцию.

Датский министр заявил, что Дания сможет доставить гаубицы в течение месяца.

В Париже отмечали, что в 2023 году Франция значительно нарастит количество заказов на производство снарядов 155-мм калибра для артиллерии, прежде всего для гаубиц CAESAR, которые страна поставляет Украине.

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